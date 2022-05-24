مصدر لـ 218: خسائر احتجاز الناقلة بدر بلغت 50 مليون دولار

قال مصدر مسؤول في الشركة الوطنية العامة للنقل البحري، في تصريح خاص لقناة 218 الثلاثاء، إن الناقلة بدر المملوكة للدولة الليبية مازالت محتجزة في ميناء بورقاس منذ أبريل 2019.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه لدواعٍ أمنية خلال حديثه لـ 218 أن خسائر ” إيرادات الفرص الضائعة ” من تشغيل الناقلة بدر بسبب احتجازها في بلغاريا بلغت نحو 50 مليون دولار ” أي ما يعادل 235 مليون ليبية ” بالمقارنة مع سعر الصرف الرسمي.

وأشار المصدر إلى أن ناقلة النفط بدر ستكمل في شهر ديسمبر 2023 خمسة سنوات منذ احتجازها وتوقفها عن العمل، الأمر الذي سيتسبب في بيعها كخردة وخسارة قيمتها السوقية الحالية المقدرة بـ 40 مليون دولار بسبب تعرضها للتهالك.

وكانت شركة النقل البحري في سنة 2020 قد أعلنت عن تغيير علم واسم الناقلة بدر إلى ” مريم بي ” عقب إجراءات قامت بها شركة إسرائيلية تحمل اسم “ليفيا شيبينق” ادعت أنها تملك الناقلة.

واشترت الدولة الليبية الناقلة بدر عام 2009 بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية العالمية؛ الأمر الذي ساهم في شرائها بقيمة سوقية وصفها بالممتازة بحوالي 100 مليون دولار، معتبرين أنها “صيد ثمين” في ذلك الوقت.

وتحمل الناقلة بدر حروف النداء 5AWK وتبلغ قدرتها التحميلية قرابة 160 ألف طن، وتم بناؤها في كوريا عام 2007.

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