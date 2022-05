على امتداد 3 أيام احتضن الموقع الأثري بأوذنة في العاصمة تونس أشغال ورشة عمل لعرض المشاركة المجتمعية لحماية التراث الثقافي التي ترعاها سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا و تنظمها الجمعية الأمريكية للبحوث في الخارج (اسور) في إطار منحة تبلغ 200 ألف دولار كجزء من مسابقة منحة تنفيذ اتفاقية الممتلكات الثقافية التي تدعم مذكرة تفاهم ثنائية تمتد على 5 سنوات بين الولايات المتحدة وليبيا والموقعة في 26 فبراير 2018.

المبعوث الأمريكي الخاص وسفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند أكد على أهمية مثل هكذا مشاريع منوها بالجهود التي تقدمها بلاده في إطار الحفاظ على التراث الثقافي الليبي بالشراكة مع الجهات المسؤولة في الدولة والمنظمات كالكشافة مشددا على أهمية توفر عامل الاستقرار في البلاد

من جانبه أكد المدير التنفيذي للجمعية الأمريكية للأبحاث الخارجية (اسور) asor أندرو.ج. فون على أهمية التراث الثقافي المشترك موضحا بأنه ما يميز الإنسان، في ذات السياق ذكر أن مثل هذه البرامج التي ترعاها الجمعية تظهر أن الهوية الإنسانية لا تتحدد بمنهاج واحد بل بما يحتويه التراث من خصائص جامعة.

وأعرب رئيس مصلحة الآثار بطرابلس محمد فرج الشكشوكي من جانبه لتبادل عن أمله في أن يتفهم الجانب الأمريكي الوضع الذي مرت به ليبيا في السنوات الأخيرة وأن يتم تجديد مذكرة التفاهم التي تم إمضاءها منذ 5 سنوات لحماية التراث الثقافي ولم تسمح الظروف بتطبيقها،ونوه بدوره بقدرة المجتمع المدني على حماية التراث الأثري و الثقافي.

The post نورلاند: حماية التراث الثقافي الليبي مرهون باستقرار الوضع في البلاد appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا