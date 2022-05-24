استمرار انخفاض الدولار..«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار (الثلاثاء 24 مايو 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الثلاثاء 24 مايو 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.768 دينار، مسجلاً تراجعاً جديدا.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.0865 دينار، والجنيه الاسترليني 5.9963 دينار، والدولار الكندي 3.7233 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2982 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2713 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2981 دينار، والدينار التونسي 1.5493 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4781 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الثلاثاء 24 مايو 2022: