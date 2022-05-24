صنع الله: المؤسسة مستمرة في دعمها “غير المحدود” لمعهد النفط الليبي

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” اليوم الثلاثاء الموافق 24 مايو 2022 اجتماعًا مع رئيس لجنة إدارة معهد النفط الليبي المكلف “كمال المنتصر” وعضو لجنة الإدارة بالمعهد “ربيعة مقيق”.

ناقش الاجتماع النشاط العام للمعهد والمشكلات والعراقيل التي تواجهه وأهمّها حاجته إلى بعض الأجهزة والمعدات لإنجاز البحوث والدراسات العلمية، وتغطية احتياجات سوق النفط الليبي.

كما قدّم الطرفان جُملة من الحلول والمقترحات لحل المشاكل الموجودة أبرزها التوسع المكاني للمعهد، مؤكدين التزامهم بتنفيذ قرارات إدارة المؤسسة، وتحديدًا المتعلقة بتوطين الدراسات المكمنية في مجال البيئة وعلوم الأرض.

من جانبه أكّد “صنع الله” استمرار دعم المؤسسة الكامل لمعهد النفط الليبي ليتسنى له تغطية كافة البحوث العلمية المساندة للصناعة النفطية، مؤكداً أنّها تعي تماماً أهمية البحوث والفائدة التي تعود بها على القطاع، كما حثّ إدارة المعهد على إستغلال الإمكانات البشرية الزاخرة التي يمتلكها، وإعطاء فرصة للشباب الذي يمتلك القدرة على إنجاز الأعمال، والعمل على بناء القدرات الوطنية.

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