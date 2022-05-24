مشاورات حكومية لتنفيذ ميزانية مؤسسة النفط

ناقش مندوبون عن ديوان المحاسبة ومصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط ووزارتي المالية والتخطيط؛ آليات تنفيذ الميزانية الاستثنائية لمؤسسة النفط.

وخلص الاجتماع الذي عقد بديوان مجلس الوزراء، إلى الاتفاق على جملة من الإجراءات الإدارية والمالية والفنية التي تساهم في تفعيل خطة المؤسسة الوطنية للنفط.

وكانت مؤسسة النفط قد أوقفت جميع عمليات الحفر التطويري والاستكشافي للآبار الجديدة في الحقول والموانئ الليبية كافة؛ وذلك تأخير تسييل الميزانيات المعتمدة لعام 2022.

وأكد بيان أصدره رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله، ضرورة إيقاف جميع عمليات صيانة الآبار والتي لها علاقة بالباب الثالث، وإيقاف جميع أعمال المشاريع الرأسمالية والتنموية؛ لتجنب عدم ترتيب أي التزامات مالية جديدة.

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