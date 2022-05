السفير القطري يؤكد ضرورة تعزيز مجالات الاقتصاد مع ليبيا

أكد السفير القطري لدى ليبيا خالد الدوسري أهمية العلاقة بين البلدين وضرورة تعزيزها في مجال الاقتصاد والاستثمار بما يخدم مصالحهما، مشددا على حرص بلاده على تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين.

جاء ذلك خلال لقاء الدوسري مع رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض بحضور أمين عام مجلس الوزراء ورئيس قسم التعاون الدولي بوزارة الاقتصاد والتجارة.

وبحسب وزارة الاقتصاد فقد تناول اللقاء أوجه التعاون وتعزيز العلاقات بين رجال الأعمال بالبلدين، وسبل تنمية وتطوير الاستثمارات القطرية بليبيا وتنظيم الملتقيات على المستوى الإقليمي بالتعاون مع الدولة الليبية.

المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة

