تخوفا من الركود.. أسعار النفط تتراجع

تراجعت أسعار النفط بنحو دولار اليوم الثلاثاء بفعل مخاوف من ركود محتمل وقيود مكافحة كوفيد-19 في الصين.

وخفضت بنوك استثمارية منها يو.بي.إس وجولدمان ساكس توقعاتها لنمو الصين في 2022، بينما أثّر قلة المعروض العالمي وتوقعات بزيادة الطلب على الوقود مع بدء موسم السفر الصيفي في الولايات

في الوقت نفسه قالت مديرة صندوق النقد الدولي إنها لا تتوقع حدوث ركود في الاقتصادات الكبيرة، لكن لا يمكن استبعاد ذلك.

وبحلول الساعة 08:15 بتوقيت غرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 56 سنتا أو 0.5% إلى 112.86 دولار للبرميل.

وتراجع خام غرب تكساس 72 سنتا أو 0.7% إلى 109.57 دولار للبرميل.

وتكثف بكين جهود الحجر الصحي لإنهاء تفشي فيروس كورونا، في حين ترفع شنغهاي إجراءات الإغلاق المطولة في غضون أيام.

وصعدت أسعار النفط هذا العام إذ بلغ خام برنت 139 دولارا للبرميل في مارس آذار، وهو أعلى مستوياته منذ 2008، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا الذي عزز مخاوف بشأن الإمدادات.

