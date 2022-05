“الدبيبة وشكشك والعبدلي” يتابعون الإنفاق الحكومي والإجراءات التعاقدية المتعلقة بمشروعات شركة الكهرباء

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” اليوم الثلاثاء اجتماعا مع ورئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” ،وبحضور رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء “وئام العبدلي” وعدد من مديري الإدارات الفنية بالديوان.

حيث خُصص اللقاء لمتابعة الإجراءات المتعلقة بعدد من المشروعات التابعة للشركة العامة للكهرباء، والعمل على معالجة الملاحظات الواردة من ديوان المحاسبة لإتمام الإجراءات التعاقدية، وكذلك معالجة الملاحظات الواردة من الديوان، بشأن تفعيل العمل بمشروع صيانة وتطوير المدينة الرياضية طرابلس.

كما تطرق اللقاء إلى متابعة الإنفاق الحكومي، وتفعيل الإفصاح والشفافية في كافة المصروفات الحكومية المختلفة.

