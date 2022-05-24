شكشك يلتقي رئيس حكومة الوحدة الوطنية بطرابلس لبحث عدد من الملفات

عُقِد صباح اليوم الثلاثاء التقى فيه رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” ورئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك”، وبحضور رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء “وئام العبدلي”، وعدد من مديري الإدارات الفنية بالديوان.

وخصّص اللقاء لمتابعة الإجراءات المتعلقة بعددٍ من المشروعات التابعة للشركة العامة للكهرباء، والعمل على معالجة الملاحظات الواردة من ديوان المحاسبة لإتمام الإجراءات التعاقدية، وكذلك معالجة الملاحظات الواردة من الديوان، بشأن تفعيل العمل بمشروع صيانة وتطوير المدينة الرياضية طرابلس، إلى جانب متابعة الإنفاق الحكومي، وتفعيل الإفصاح والشفافية في كافة المصروفات الحكومية المختلفة.

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