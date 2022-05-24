مساع لتعزيز التعاون بين وزارتي الصناعة والنفط.. لدعم شركة المقطورات

بحث وزير الصناعة والمعادن أحمد أبوهيسة مع وزير النفط والغاز محمد عون؛ تعزيز التعاون مع الشركة الوطنية للمقطورات لتوطين صناعات بعض المعدات النفطية.

وعلى هامش زيارة الوزيرين مقر الشركة؛ تم عرض أبرز نشاطاتها وآلية أعمالها للاطلاع على الإمكانات المتاحة داخل خطوط الإنتاج والمرافق ذات العلاقة.

واستطاعت الشركة الوطنية للمقطورات، مؤخرًا، توقيع عدد من الاتفاقيات لإعادة عجلة دوران الإنتاج من جديد بإبرامها اتفاقية تكامل صناعي و تجاري مع شركة شاحنات جاك الصينية متمثلة في شاحنات نقل خفيف 3 أطنان، تم تسليمها لخطوط الإنتاج لتصنيع التجهيزات الخاصة بها، ومن ثم طرحها في السوق.

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