“عقيلة صالح” يتابع مع الاتحاد العام لعمال النفط والغاز مطالب العمال ومعالجة القصور التشريعي

اجتمع الاتحاد العام لعمال النفط والغاز مع رئيس مجلس النواب الليبي “عقيلة صالح” لمتابعة مطالب العمال ومعالجة القصور التشريعي في بعض القوانين والقرارات الخاصة بضريبة الدخل وزيادة مرتبات العاملين بقطاع النفط والغاز .

حيث تم مناقشة جميع القضايا التي تخص العاملين بقطاع النفط والغاز والتي كان على رأسها التأكيد على تطبيق قانون رقم 1 لسنة 2022م بشأن التقاعد الاختياري للعاملين بشركات قطاع النفط والغاز الصادر عن مجلس النواب .

تناول الاجتماع أيضًا مناقشة تفعيل قرار 642 بشأن زيادة مرتبات العاملين بقطاع النفط والغاز وحق العاملين المتقاعدين وشهداء الواجب في الاستفادة من هذه الزيادة والتأكيد على حق كل العاملين في تسوية أوضاعهم المالية من تاريخ صدور القرار بسنة 2014م.

كذلك مطالبة رئاسة مجلس النواب بإعفاء العاملين بقطاع النفط من استقطاعات ضريبة الدخل أسوة بباقي موظفين الدولة الليبية المعفين من ضريبة الدخل وفقًا للقانون رقم 7 لسنة 2010م .

تم أيضًا مناقشة شح الميزانية للمؤسسة الوطنية للنفط وتأثيرها السلبي على القطاع وأوضاع العاملين بالقطاع والثناء على المؤسسة الوطنية للنفط في قيادة هذه المرحلة الحساسة، وبند الأموال والاشتراكات التي تم اختلاسها من المصارف الموجودة بمدينة طرابلس وإحالة القضية للنائب العام .

نوقش خلاله أيضًا الإغلاقات الأخيرة للنفط والمطالبة بإبعاد المؤسسة الوطنية للنفط عن التجاذبات السياسية والمطالبة بإصدار نص تشريعي يضمن صرف ميزانية مستقلة للمؤسسة الوطنية للنفط .

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