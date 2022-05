“الدبيبة” يؤكد على رغبة حكومته في تنفيذ الانتخابات.. والسفير الأمريكي يشدد على أهمية الإفصاح عن مصروفات الحكومة والضغط نحو الانتخابات

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية “ريتشارد نورلاند” اليوم الثلاثاء خلال مكالمة عبر تقنية الدائرة المغلقة ، أخر مستجدات العملية السياسية ، والجهود المبذولة لبلوغ الانتخابات ، وتعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح في إدارة عوائد النفط.

من جهته أعرب” الدبيبة” عن رغبة الحكومة في تنفيذ الانتخابات وتقديم كافة الدعم اللازم لها، وعدم السماح لأي طرف من الأطراف بعرقلة وتمديد هذه المهمة، مشيرا إلى أن أي تغير لابد أن يتم عبر طرق سلمية وقانونية، وليس من خلال استخدام قوة السلاح ، وفرض أمر واقع.

ومن جانبه أكد السفير الأمريكي على دعم بلاده لكافة الجهود المبذولة من اجل الوصول لقاعدة دستورية ، وإجراء انتخابات وطنية ، مشددا على أهمية الضغط نحو إجراء الانتخابات ، وبرامج الحكومة ومصرف ليبيا المركزي المتعلقة بالإفصاح عن المصروفات الحكومية ، لما لها من أهمية سياسية واقتصادية.

