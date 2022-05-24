مصر: الحصول على تمويل إضافي لشراء القمح

ضاعفت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، تمويلها لمصر بقيمة 3 مليارات دولار، لمجابهة أزمة ارتفاع أسعار القمح عالميًا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وبحسب تصريحات تلفزيونية لوزير التموين المصري علي مصيلحي؛ فإن المؤسسة وافقت على مضاعفة إجمالي التمويل الممنوح لمصر إلى ستة مليارات دولار.

وأشار مصيلحي إلى أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة هي من تدفع وتغطي واردات مصر من القمح، مما يعني أن مشتريات القمح من الخارج لا تمثل أي ضغط على البنك المركزي، وفقًا لتصريحاته.

وبحسب تصريحات سابقة لرئيس الوزراء؛ فإن فاتورة استيراد القمح في مصر من الممكن أن ترتفع بمقدار 4,4 مليارات دولار مع نهاية السنة المالية الحالية.

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