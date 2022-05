اتحاد عمال النفط يطالب “عقيلة صالح” بإعفاء العاملين بقطاع النفط من استقطاعات ضريبة الدخل وتسوية أوضاعهم المالية

اجتمع رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” اليوم الثلاثاء مع الاتحاد العام لعمال النفط والغاز، لمتابعة مطالب العمال ومعالجة القصور التشريعي في بعض القوانين والقرارات الخاصة بضريبة الدخل وزيادة مرتبات العاملين بقطاع النفط والغاز

حيث تطرق الاجتماع لمناقشة جميع القضايا التي تخص العاملين بقطاع النفط والغاز والتي كان علي رأسها، التاكيد علي تطبيق قانون رقم 1 لسنة 2022م بشأن التقاعد الاختياري للعاملين بشركات قطاع النفط والغاز الصادر عن مجلس النواب، إضافة لمناقشة تفعيل قرار 642 بشأن زيادة مرتبات العاملين بقطاع النفط والغاز وحق العاملين المتقاعدين وشهداء الواجب في الاستفادة من هذه الزيادة والتأكيد علي حق كل العاملين في تسوية أوضاعهم المالية من تاريخ صدور القرار بسنة 2014.

كما طالب الاتحاد رئاسة مجلس النواب باعفاء العاملين بقطاع النفط من استقطاعات ضريبة الدخل أسوة بباقي موظفين الدولة الليبية المعفين من ضريبة الدخل وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2010.

وتطرق الاجتماع كذلك لمناقشة شح الميزانية للمؤسسة الوطنية للنفط وتاثيرها السلبي علي القطاع واوضاع العاملين بالقطاع والثناء علي المؤسسة الوطنية للنفط في قيادة هذه المرحلة الحساسة،و بند الأموال والاشتراكات التي تم اختلاسها من المصارف الموجودة بمدينة طرابلس واحالة القضية للنائب العام، كذلك مناقشة الإغلاقات الأخيرة للنفط والمطالبة بابعاد المؤسسة الوطنية للنفط عن التجاذبات السياسية والمطالبة بإصدار نص تشريعي يضمن صرف ميزانية مستقلة للمؤسسة الوطنية للنفط.

