محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار تسترد 16 مليون دولار كانت مستثمرة لدى مصرف “الدوتشي بنك فرانكفورت” عام 2011 بطريقة غير قانونية

أعلنت محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار اليوم الثلاثاء عن استرداد مبلغ مالي بقيمة 16 مليون دولار أمريكي من الأموال الخاصة بمحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، والتي كانت مستثمرة لدى مصرف “الدوتشي بنك فرانكفورت” عام 2011 بطريقة غير قانونية.

وأوضحت المحفطة في بيانا لها بأن المحكمة العليا بجمهورية ألمانيا الاتحادية قد أصدرت حكماً نهائياً أدانت فيه المتهمين بسرقة الأموال بطريقة غير قانونية وحكمت عليهم بالسجن بمدد تتراوح بين السنتين إلى أربع سنوات، وغيرها من الأحكام.

