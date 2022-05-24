” مصلحة الجمارك ” تعقد اجتماع تمهيدى لتجهيز الاجتماع جربة بشأن اتفاقية التعاون الإداري مع الجانب التونسي

عقدة اللجنة المكلفة من الجانب الليبية اليوم الثلاثاء 24مايو بمقر الإدارة العامة لمكافحة التهريب والمخدرات حيث ضم الاجتماع مدير الإدارة العامة لشؤون الفنية ،ومدير مكتب الشؤون القانونية بالمصلحة ، ومندوب الإدارة العامة للمراجعة والتفتيش ، والمكلف بالملف التونس بمكتب التعاون الدولي ، ومنسق العلاقات الليبية التونسية بمنفذ رأس اجدير .

وتم هذا الاجتماع لتمهيد للاجتماع المزعم عقده المدة القادمة مع الجانب التونسي بمدينة جربة ، بناء على محضر الاتفاق للجنة الفنية الجمركية الليبية التونسية الذي تم خلال 9 -10 مايو من الشهر الجاري بالعاصمة طرابلس ، بخصوص تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تطبيق إتفاقية التعاون الإداري بين مصلحة الجمارك الليبية والتونسية.

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