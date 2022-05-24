خاص.. السفارة الليبية بالجزائر تكشف قيام السلطات الجزائرية بالقبض على أفراد تابعين لحرس الحدود الليبي.. وتوضح الأسباب

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مذكرة من السفارة الليبية بالجزائر ، والتي تضمنت مراسلة مدير مكتب الشؤون العسكرية بوزارة الخارجية والتي تفيد بقيام الحرس الجزائري بالقبض غلى أفراد تابعين لحرس الحدود الليبي وهم نزار الرطيل ، عمر التولتي، أيمن المعلول، وائل الخشرابي .

حيث أن المعنين مكلفين بتسيير دورية على الشريط الحدودي الليبي الجزائري، ونتيجة لسوء الأحوال الجوية والعواصف الرملية ضلوا طريقهم على الحدود الليبية الجزائرية مما تسبب في ضياعهم وإلقاء القبض عليهم من قبل الحرس الجزائري وهم على متن سيارة .

حيث طالبت السفارة وزارة الشؤون الخارجية مخاطبة الجهات المختصة لإطلاق سراحهم .

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