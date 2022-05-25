اقتصاد

مخاوف أوكرانية من استمرار وقف صادرات المنتجات الزراعية

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت وزيرة الاقتصاد الاوكرانية، يوليا سفيريدينكو، عن تعطل تصدير 25 مليون طن من المنتجات الزراعية في موانئ البحر الأسود بسبب الحرب القائمة.

وأضافت يوليا، الثلاثاء، خلال مشاركتها في أعمال منتدى دافوس، أن السلع كانت متجهة إلى دول قارتي آسيا وأفريقيا؛ إلا أن الهجوم الروسي عطل الصادرات، محذرة من حدوث مجاعة هي الأكبر خلال نصف قرن.

و قالت “الفاو”، في أحدث تقرير لها إن أسعار الغذاء في العالم ارتفعت بسبب الحرب إلى مستويات قياسية بمقدار 13% مما يعني أن 50 دولة ستكون مهددة بالجوع في منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، بينما سجلت أسعار الحبوب عالميًا ارتفاعًا بنسبة 30%.

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قناة 218 الليبية

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