تراجع الدولار..«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار (الاربعاء 25 مايو 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاربعاء 25 مايو 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.7637 دينار، مسجلاً تراجعاً جديدا.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.0943 دينار، والجنيه الاسترليني 5.9718 دينار، والدولار الكندي 3.7106 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2944 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2699 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2969 دينار، والدينار التونسي 1.5526 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4779 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاربعاء 25 مايو 2022: