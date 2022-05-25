وكيل وزارة الخارجية لشؤون القنصلية يبحث الترتيبات اللازمة لإعادة إفتتاح مقر السفارة الروسية في طرابلس

التقى وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي لشؤون القنصلية مراد أحميمة مع وفدًا من الإتحاد الروسي برئاسة مدير إدارة التخطيط بوزارة الخارجية الروسية “حيدر أغانيد” والقائم بأعمال السفارة الروسية لدى ليبيا “دجاشميد بولتايف” والسكرتير الثاني لدى السفارة الروسية في ليبيا “سيرجي خاباروف”.

تم خلاله مناقشة الترتيبات اللازمة؛ لإعادة إفتتاح مقر السفارة الروسية في طرابلس، مرحباً بالوفد الروسي وحرصهم على تقديم الدعم اللازم لتنفيذ خطة إعادة فتح السفارة .

وأكد “أغانيد” على أهمية تواجد السفارة في طرابلس؛ لدعم وتطوير العلاقات التاريخية بين البلدين، وتقديم الخدمات للمواطنين الراغبين في زيارة روسيا معبراً عن حرص حكومة بلاده على دعم أواصر الصداقة بين الشعبين.

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