وزارة الخارجية تسترد حوالي 16 مليون دولار امريكي تخص ” محفظة ليبيا للاستثمار” 

طرابلس 25 مايو 2022 (وال) _أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيانٍ صحفي لها، عن استرداد مبلغ مالي بقيمة 16 مليون دولار أمريكي من الأموال الخاصة بمحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، والتي كانت مستثمرة لدى مصرف “الدوتشي بنك فرانكفورت” عام 2011 بطريقة غير قانونية.

وأوضحت الوزارة في هذا الصدد بأن المحكمة العليا بجمهورية ألمانيا الاتحادية، قد أصدرت حكماً نهائياً أدانت فيه المتهمين بسرقة الأموال بطريقة غير قانونية، وحكمت عليهم بالسجن بمدة تتراوح بين السنتين إلى أربع سنوات، وغيرها من الأحكام.

ورحبت وزارة الخارجية بهذه الخطوة الهامة التي جاءت تماشياً مع أهداف وجهود حكومة الوحدة الوطنية لحماية وحماية أموال الدولة الليبية المجمدة، فإنها تنتهز هذه الفرصة لتعبر عن بالغ شكرها وتقديرها لكل من ساهم في إقفال هذا الملف، وعلى تظافر وتعاون جميع الأطراف ذات الصلة وعلى رأسهم موظفي محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، السفير جمال برق سفير ليبيا بجمهورية ألمانيا الاتحادية، والمؤسسة الليبية للاستثمار، ومكتب النائب العام. (وال _ طرابلس) ع م

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