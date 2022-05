«عون»: خسائر النفط اليومية تتراوح بين 50 و60 مليون دولار

قال وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية محمد عون، إنّ الخسائر اليومية لتوقف تصدير النفط، تتراوح بين 50 و60 مليون دولار يوميا.

وأضاف عون في مداخلة مع التلفزيون العربي، أنّ هذا يؤثر على الميزانية واحتياطي الدولة، وهو ما يؤثر على مجمل دخل البلاد والعمليات المختلفة لها.

وبخصوص طلب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح حجب الإيرادات النفطية، أشار عون إلى أنّ هذه أسباب خاصة به، ولكن هذا ليس في مصلحة الليبيين، ومع الإقفالات الحاصلة فإنها ستضر بالمصلحة العليا وستؤثر على المواطنين في إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء المختلفة وغاز الطهي ودخل البلاد بشكل عام بحسب قوله.

ولفت عون إلى أنّه لم تحصر خسائر إغلاق النفط كاملة بعد لأنها لا تتعلق بإيقاف التصدير فحسب بل بأعطال فنية ناجمة عن طول الإغلاق، موضحا أن اللجنة التي شكلتها الوزارة لحل مسألة الإغلاق، ستتولى أيضا حصر الخسائر الناجمة عنه.

وأكد عون أنّ اللجنة على تواصل مستمر بكل المكونات الاجتماعية في مناطق الإقفال، لكن يبدو أن الأمر ليس في يد المشايخ والأعيان، وفق وصفه.

