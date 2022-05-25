بالأرقام دين تركيا الخارجي يبلغ رقما قياسيا

أنقرة 25 مايو 2022 (وال) -حقق رصيد الدين الخارجي قصير الأجل في تركيا، رقما قياسيا جديدا بوصوله إلى (132.3) مليار دولار، وفقا لما ذكرته مصادر صحفية.

ووفقا لبيانات البنك المركزي التركي، فقد ارتفع رصيد الدين الخارجي قصير الأجل بنسبة (9.9%) في نهاية شهر مارس مقارنة بنهاية عام 2021، ليصل إلى (132.3) مليار دولار.

وبلغ رصيد الدين الخارجي قصير الأجل، المحسوب باستخدام بيانات الدين الخارجي ذات أجل استحقاق سنة أو أقل مستوى (181.4) مليار دولار. وبحسب هذه البيانات، تم تسجيل رقم قياسي جديد في رصيد الدين الخارجي.

وفي مارس الماضي، ارتفع رصيد الدين الخارجي قصير الأجل للبنوك بنسبة (6.9 %) إلى (55.1) مليار دولار، في حين زاد رصيد الدين الخارجي قصير الأجل للقطاعات الأخرى بنسبة (10.8 %) إلى (47.3) مليار دولار.(وال أنقرة) س خ.

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