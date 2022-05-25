نائب رئيس الحكومة الليبية يلتقي وفداً من هيئة التصنيع المصرية

عقد نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية التابعة لمجلس النوّاب “علي فرج القطراني” اجتماعاً أمس الثلاثاء بمكتبه في مدينة بنغازي مع وفد الهيئة العامة للتصنيع من جمهورية مصر العربية، بحضور وزراء المالية والتخطيط، الإتصالات، الكهرباء و الموارد المائية؛ بينما ضمّ الوفد المصري عدداً من المهندسين والإعلامي المستشار محمد ناقد.

حيثُ أشاد “القطراني” بدور مصر في دعم جارتها ليبيا خاصةً في مجال الإعمار وإقامة المعرض والمؤتمر الدولي للبناء والتشييد في مدينة بنغازي، مشيراً إلى أن هذه الخطوة خير دليل على التعاون الكامل والمتبادل بين البلدين الشقيقين.

هذا وقد ناقش المجتمعون سبل التعاون المثمر بين الجانبيْن في المجالات العمرانية والإنشاءات والاتصالات والزراعة والكهرباء والموارد المائية وإعادة الإعمار، وفتح أفاق الإستثمار لإستكمال المشروعات السكانية المتوقفة وتسخير كافة الإمكانات اللازمة لذلك من الأيدي العاملة والخبرات المصرية.

وأكدّ “القطراني” خلال الاجتماع على تذليل الصعوبات وتقديم كافة التسهيلات من إجراءات إدارية وقانونية والتشريع في تنفيذ مشاريع الإنشاءات على أرض الواقع لافتاً إلى أن الحكومة الليبية تعطي أولوية للاستثمار وخاصةً في مجالات الإسكان والزراعة والصناعة والاتصالات وذلك لرفع العبء عن كاهل الدولة الليبية إلى جانب تنويع مصادر دخل تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

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