الصندوق السيادي يستعيد 16 مليون دولار من أمواله، بحكم القضاء الألماني

أعلنت محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، عن استعادة الصندوق السيادي الليبي 16 مليون دولار من أمواله، كانت مستثمرة لدى مصرف دويتشه بنك فرانكفورت عام 2011 بطريقة غير قانونية.

وقالت المحفظة في بيان لها إنّه جرى استعادة الأموال بموجب حكم قضائي نهائي أصدرته المحكمة العليا في ألمانيا يوم 11 مايو الجاري. حيث أنّ المدعى عليهم في القضية قاموا بالتزوير والتحايل، مستغلين الظروف الاستثنائية التي مرت بها ليبيا خلال سنة 2011.

وأوضجت المحفظة أنّ المحكمة العليا في ألمانيا أصدرت حكمًا نهائيًا يقضي برفض الاستئناف المقدم من ممثل شركة “ريماكس” ومحاميها، في الحكم الصادر ضدهما في أكتوبر 2021، وأيدت الحكم المستأنف ضده.

وذكرت المحفظة أنّ حكم المحكمة العليا في ألمانيا يقضي بإدانة المتهمين والحكم عليهم بالسجن بمدة تتراوح بين سنتين وأربع سنوات، وإلزام المدانين بإرجاع المبلغ المالي الذي كانوا استولوا عليه بطريقة غير قانونية سنة 2011 وقدره 16 مليون دولار.

وتابعت المحفظة أنّ المحكمة حكمت بإرجاع قيمة الضمان المودع لدى خزينة المحكمة على ذمة القضية، وصحة التمثيل القانوني لمحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، وإلزام المدانين بالمصاريف القضائية والقانونية وأتعاب المحاماة.

وأشارت المحفظة إلى أن الوصول لهذا الحكم مرّ بمراحل وعقبات، تم التغلب عليها بفضل تضافر وتعاون جميع الأطراف ذات الصلة، بداية من موظفي المحفظة وإدارتها التنفيذية ومجالس إداراتها المتعاقبة

