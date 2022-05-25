“صنع الله” يناقش جملة من المواضيع مع شركة إيني شمال أفريقيا

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله اليوم الأربعاء اجتماعًا مع مدير عام شركة إيني شمال أفريقيا انطونيو بولساري، وذلك بحضور مستشار رئيس مجلس إدارة المؤسسة، ومدير عام الشؤون القانونية، ومدير إدارة الصيانة والمشاريع بالمؤسسة .

تم خلاله مناقشة جملة من المواضيع أبرزها متابعة سير الأعمال بالمواقع المختلفة التابعة لشركة مليته للنفط والغاز “المشغل”، كما تمت مناقشة سُبل تطوير وتعزيز التعاون المشترك للاستثمار في الحقول النفطية والغازية المكتشفة وغير المطورة، وتطويرها لتحقيق المستهدفات والتي في مقدمتها، زيادة معدلات الإنتاج لدعم الاقتصاد الوطني .

وأكد “صنع الله” بأن المؤسسة ستستمر في التعاون مع شريكها الاستراتيجي إيني لتحقيق خطط المؤسسة وتطلعاتها المستقبلية لتطوير قطاع النفط الليبي وزيادة معدلات الانتاج .

من جانبه أوضح بولساري بأن الشركة عازمة على الاستمرار في نشاطاتها الاستكشافية والتطويرية وفتح آفاق جديدة للاستثمار وبناء القدرات والتدريب .

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