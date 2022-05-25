اجتماع نائب رئيس الوزراء مع وفد هيئة التصنيع من جمهورية مصر العربية

بنغازي 25 مايو 2022 (وال) _ اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية السيد (علي فرج القطراني)، أمس الثلاثاء بمكتبه في مدينة بنغازي، مع وفد الهيئة العامة للتصنيع من جمهورية مصر العربية.

وحضر الاجتماع وزير المالية والتخطيط الدكتور (أسامة حماد) ووزير الإتصالات المهندس (سالم الدرسي) ووزير الكهرباء المهندس (عوض البدري) ووزير الموارد المائية السيد (محمد دومة)، كما ضم الوفد المهندس (محمد منصور) والمهندس (عمرو محمد كمال) والمهندس (محمد السيد عبد الحميد عبد الناصر) والإعلامي المستشار (محمد ناقد).

هذا وأشاد نائب رئيس الوزراء بدور مصر في دعم جارتها ليبيا، خاصةً في مجال الإعمار وإقامة المعرض والمؤتمر الدولي للبناء والتشييد في مدينة بنغازي، مشيراً إلى أن هذه الخطوة خير دليل على التعاون الكامل والمتبادل بين البلدين الشقيقين.

من جانبه، أعرب الوفد المصري عن سعادته وخالص شكره للدولة الليبية حكومةً وشعباً وعلى حفاوة الإستقبال وكرم الضيافة، مؤكدًا أن الشعبين تربطهما علاقات حسن الجوار وأواصر تاريخية عميقة.

و ناقش المجتمعون سبل التعاون المثمر بين الجانبان في (المجالات العمرانية والإنشاءات والاتصالات والزراعة والكهرباء والموارد المائية وإعادة الإعمار وفتح أفاق الإستثمار لإستكمال المشروعات السكانية المتوقفة)، وتسخير كافة الإمكانات اللازمة لذلك من الأيدي العاملة الماهرة والخبرات المصرية .

كما أكد النائب خلال الاجتماع على تذليل الصعوبات وتقديم كافة التسهيلات من إجراءات إدارية وقانونية، والتشريع في تنفيذ مشاريع الإنشاءات على أرض الواقع، لافتاً إلى أن الحكومة الليبية تعطي أولوية للاستثمار وخاصة في مجالات الإسكان والزراعة والصناعة والاتصالات، وذلك لرفع العبء عن كاهل الدولة الليبية، إلى جانب تنويع مصادر دخل تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني. (وال _ بنغازي) ح س

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال