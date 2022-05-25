“الحاسي” يشدد على ضرورة تسوية مستحقات العاملين وتسديد الالتزامات المالية

عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية البيضاء عبدالسلام الحاسي اجتماعًا مع مدير مكتب المراجعة الداخلية ورئيس قسم الشؤون المالية بالهيئة، وذلك لمناقشة سير العمل بالقسم المالي، وتنفيذ الترقيات والعلاوات السنوية، وتسوية أوضاع العاملين المالية.

كما تطرق الاجتماع أيضًا إلى موضوع التأمين الطبي للعاملين وضرورة التركيز على الأمراض المزمنة، وسرعة إنهاء اجراءاتها حتى يستفيد منها الموظف، ونوقش أيضًا موضوع سداد التزامات الهيئة فيما يخص الإجارات لبعض الفروع .

وشدد “الحاسي” على ضرورة تسوية مستحقات العاملين في أسرع وقت وعدم التأخير فيها، وكذلك تسديد الالتزامات المالية أولاً بأول .

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