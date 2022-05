صنع الله: مستمرون في التعاون مع “إيني” لزيادة معدلات إنتاج النفط

أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، استمرارهم في التعاون مع شركة إيني الإيطالية باعتبارها الشريك الإستراتيجي مع المؤسسة، لتحقيق خططها وتطلعاتها المستقبلية لتطوير قطاع النفط الليبي وزيادة معدلات الإنتاج.

جاء ذلك أثناء لقاء صنع الله مع مدير عام شركة إيني أنطونيو بولساري، بحثا خلاله تطوير الحقول النفطية والغازية المكتشفة وغير المطورة، ومتابعة سير الأعمال للمشغل شركة مليته.

وبحسب المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط، أوضح بولساري أن ّ إيني عازمة على الاستمرار في نشاطاتها الاستكشافية والتطويرية وفتح آفاق جديدة للاستثمار وبناء القدرات والتدريب، في ليبيا.

المصدر: المؤسسة الوطنية للنفط

