وزير المالية يشارك في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية

شارك وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية “خالد المبروك” والوفد المرافق له في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية المنعقدة في مدينة أكرا بجمهورية غانا خلال الفترة 22 – 27 مايو 2022.

والتي جرت بحضور رؤساء دول : جمهورية تنزانيا الاتحادية، جمهورية موزمبيق، نائب رئيس جمهورية روندا، رئيس جمهورية جزر القمر.

وشارك في هذه الاجتماعات وزراء المالية لعدد 80 دولة مساهمة في مجموعة البنك الافريقي للتنمية التي تناولت عدداً من الموضوعات الهامة التي شكلت المحاور الأساسية لأعمال الدورة ( 57 ) لمجلس محافظي البنك الافريقي للتنمية، والتي تتمثّل في دعم إقتصادات الدول الافريقية والاستثمار لتحقيق اهداف التنمية المستدامة بالقارة الأفريقية.

كما عُقِد لقاء يجمع رئيس جمهورية غانا ” نانا أكوفو أدو و”أكينوومي أديسينا” رئيس مجموعة البنك الافريقي للتنمية مع وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية على هامش هذه الاجتماعات.

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