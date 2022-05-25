كشف مصرف ليبيا المركزي في بيان له اليوم الأربعاء عن تحقيق فائض خلال الأربعة أشهر الأولى من العام 2022 بقيمة 30 مليار دينار، مشيرا إلى أن إجمالي الإيرادات خلال هذه الفترة بلغ 52.9 مليار دينار، في حين لم يتجاوز إجمالي النفقات مبلغ 22.9 مليار دينار.

وأوضح المصرف المركزي في بيانه أن معظم الإيرادات المحققة خلال الأربعة أشهر من العام الحالي جاءت من الإيرادات النفطية والتي وصلت إلى 37.4 مليار دينار، إضافة إلى الإتاوات على الشركات النفطية والتي بلغت هذا العام 3.2 مليار دينار، ومبلغ إضافي بقيمة 11.4 مليارًا من إتاوات سابقة.

أما الإيرادات السيادية فلم تتجاوز مبلغ 900 مليون دينارن توزعت بين إيرادات الضرائب بقيمة 521 مليون دينار، ومبلغ 30 مليون دينار فقط من إيرادات الجمارك، و146 مليونا من إيرادات الاتصالات، و60 مليون دينار من بيع المحروقات بالسوق المحلي، إضافة إلى إيرادات أخرى بقيمة 194 مليون دينار.

أما النفقات فكشف بيان المصرف المركزي بأن الجزء الأكبر للإنفاق خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي كان على بند المرتبات والتي وصلت إلى 13.3 مليار دينار، في حين بلغ إجمالي الإنفاق على باب الدعم 8.1 مليار دينار، إضافة إلى 1.5 مليارًا لتغطية النفقات التسييرية.

The post مصرف ليبيا المركزي يكشف عن تحقيق فائض خلال الأربعة أشهر الأولى من العام 2022 بقيمة 30 مليار دينار appeared first on قناة تبادل.

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