الوطنية للنفط تجتمع مع شركة ”NESR” لمناقشة عدد من المشاريع

اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” اليوم الأربعاء، مع المدير العام لشركة ناشيونال إنيرجي سيرفيسيز ريونايتد “NESR”، فرع ليبيا “وسام أبوتركية ” ، ومدير تطوير الأعمال بالشركة بفرع ليبيا “نزار عتيقة” ، وبحضور مدير إدارة الإنتاج بالمؤسسة “أنور عقيل” .

تم خلال الاجتماع استعراض عدد من المشاريع التي تساهم فيها شركة ”NESR” مع مختلف شركات المؤسسة، وأهمها النجاح بالاشتراك مع شركة الخليج، في مشروع دراسة وتحسين الإنتاج في الآبار المغلقة والآبار ذات الإنتاجية المنخفضة، والمشاريع المرتقبة، كما تم الاتفاق على حضور المؤسسة لافتتاح ورشة المضخات الكهربائية الغاطسة الخاصة بشركة “NESR” المنشأة في مدينة بنغازي.

حيث أكد مسؤولو شركة “NESR”، حرصهم الشديد على إتمام المشاريع المتفق عليها مسبقاً والمشاريع المرتقبة.

وفي ختام الاجتماع أشاد “صنع الله” بدور الشركة لمراعاتها الظروف غير العادية التي تمر بها المؤسسة، مؤكداً دعم المؤسسة لها لمواصلتها العمل مع شركة الخليج ونقل خبراتها لمختلف الشركات للمساهمة في تحسين أداء الآبار وزيادة الإنتاج.

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