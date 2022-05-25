مالية الوحدة تشارك في اجتماعات البنك الأفريقي

ناقش وزير المالية بحكومة الوحدة خالد المبروك، خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية المنعقدة في غانا، آليات دعم اقتصادات الدول الأفريقية والاستثمار؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالقارة الأفريقية.

وتناولت الاجتماعات التي شارك فيها وزراء المالية لعدد 80 دولة مساهمة في مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، الأوضاع الاقتصادية في المنطقة، وإمكانية النهوض بها وتعزيز الفرص الاستثمارية بين الدول المشاركة.

واستمرت اجتماعات محافظي البنك الأفريقي للتنمية من 22 إلى 27 من شهر مايو، وذلك تحت رعاية رئيس جمهورية غانا ورئيس جمهورية تنزانيا الاتحادية وجمهورية موزمبيق ونائب رئيس جمهورية رواندا ورئيس جمهورية جزر القمر.

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