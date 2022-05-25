عون يبحث مع السفير الإماراتي تعزيز التعاون المشترك في مجال الطاقة

بحث وزير النفط والغاز محمد عون خلال اجتماع موسع عُقد عبر الإنترنت، مع سفير دولة الإمارات لدى ليبيا علي محمد الشامسي، آليات تنشيط التعاون المشترك بين الطرفين في مجال الطاقة.

وفي سياق ذي صلة، ناقش عون رفقة سفير تركيا كنعان يلماز؛ آليات التعاون المشترك بين الشركات التركية وقطاع النفط والغاز في مجال الطاقات المتجددة.

وتضمن الاجتماع الذي عقد بديوان الوزارة، البحث في ملف قطع الغيار والصيانة للمعدات الحالية بالحقول النفطية، وصيانة خطوط الأنابيب، ودراسة الإقفالات المتكررة التي تشهدها الحقول النفطية، وأثرها على الاقتصاد الليبي.

وتأتي هذه الاجتماعات لتعزيز التعاون مع البُلدان الرائدة في مجال الطاقة، بهدف تبادل الخبرات بين الأطراف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية