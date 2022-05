اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، اليوم الأربعاء، بالمقر الرئيسي للمؤسسة في طرابلس، مع مدير عام شركة “إيني” شمال أفريقيا أنطونيو بولساري.

وتم خلال الاجتماع مناقشة جملة من المواضيع أبرزها متابعة سير الأعمال بالمواقع المختلفة التابعة لشركة “مليته” للنفط والغاز “المشغل”، بحسب ما أفادت الصفحة الرسمية للمؤسسة على فيسبوك.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة سُبل تطوير وتعزيز التعاون المشترك للاستثمار في الحقول النفطية والغازية المكتشفة وغير المطورة، وتطويرها لتحقيق المستهدفات والتي في مقدمتها، زيادة معدلات الإنتاج لدعم الاقتصاد الوطني.

وأكد صنع الله في هذا الصدد، بأن المؤسسة الوطنية للنفط ستستمر في التعاون مع شريكها الاستراتيجي “إيني” لتحقيق خطط المؤسسة وتطلعاتها المستقبلية لتطوير قطاع النفط الليبي وزيادة معدلات الإنتاج، مشيداً بالعلاقات التاريخية القوية التي تربط المؤسسة الوطنية للنفط و”إيني” على مدار سنوات طويلة.

من جانبه أوضح مدير عام “إيني” الإيطالية بأن الشركة عازمة على الاستمرار في نشاطاتها الاستكشافية والتطويرية وفتح آفاق جديدة للاستثمار وبناء القدرات والتدريب.

The post مؤسسة النفط تبحث تعزيز التعاون مع «إيني» لزيادة معدلات الإنتاج appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا