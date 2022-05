كشف مصرف ليبيا المركزي، أن إجمالي الإيرادات عن الفترة الممتدة من أول يناير إلى نهاية أبريل بلغ 52.9 مليار دينار بينما بلغ إجمالي الإنفاق 22.9 مليار دينار.

وأوضح المصرف المركزي أن إيرادات مبيعات النفط بلغت 37.4 مليار، وإتاوات النفط بلغت 3.2 مليار، بينما إتاوات النفط عن السنوات السابقة بلغت 11.4 مليار دينار.

وتابع المصرف المركزي أن إيرادات الضرائب بلغت 521 مليونا، وإيرادات الجمارك 30 مليونا، وإيرادات قطاع الاتصالات 146 مليونا، بينما بلغت إيرادات المحروقات بالسوق المحلي 60 مليونا، و194 مليون دينار إيرادات أخرى.

وحول الإنفاق العام بيّن المصرف المركزي أن باب المرتبات بلغ 13.3 مليار دينار، وباب النفقات التسييرية بلغ 1.5 مليار، وباب الدعم بلغ إنفاقه 8.1 مليار، بينما بابي الطوارئ والتنمية صفر.

‏وأكد المصرف المركزي استمراره في بذل الجهود لتحقيق أعلى معدلات الإفصاح والشفافية عبر العديد من الأدوات المتاحة بغية إشراك كافة مؤسسات الدولة والمواطنين في الواقع الاقتصادي والمالي للبلاد.

ودعا المصرف المركزي ‏مؤسسات الدولة كافة، لتكثيف جهودها لبناء جسور الثقة والمصداقية مع الجميع، خدمة للصالح العام.

وأضاف المصرف المركزي أن إيرادات النقد الأجنبي خلال الثلث الأول من العام الجاري، بلغت 11.2 مليار دولار، منها 2.5 مليار دولار من إتاوات عن السنوات السابقة.

وذكر المصرف المركزي أن استخدامات النقد الأجنبي بلغت 6.6 مليار دولار، وبلغت الالتزامات القائمة 3.7 مليار دولار.

وأعلن المصرف المركزي وضع ترتيبات مالية طارئة ومؤقتة لصالح المؤسسة الوطنية للنفط بمبلغ إجمالي قدره 34 مليار دينار. ‎

وتابع المصرف المركزي أن تمويل الإنفاق الحكومي لقطاعات الدولة وفقا لأذونات صرف واردة من وزارة المالية في حدود 1/12 من نفقات العام الماضي في الأبواب المسموح بصرفها.

المصدر: مصرف ليبيا المركزي

The post المصرف المركزي: إيرادات الأشهر الـ 4 الماضية بلغت 52.9 مليار دينار والإنفاق 22.9 مليار appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار