اقتصاد

شركة “NESR” تؤكد حرصها على إنجاز مشاريعها النفطية في ليبيا

تم النشر منذُ 5 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت شركة نشيونال إنيرجى سيرفيسيز ريونايتد “NESR”، حرصها على إتمام المشاريع المتفق عليها مسبقاً مع المؤسسة الوطنية للنفط، والمشاريع المرتقبة.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس فرع الشركة بليبيا وسام أبوتركية برئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله الأربعاء، حيث جرى استعراض عدد من المشاريع التي تساهم فيها شركة ”NESR” مع مختلف شركات المؤسسة، وأهمها النجاح بالاشتراك مع شركة الخليج، في مشروع دراسة وتحسين الإنتاج في الآبار المغلقة والآبار ذات الإنتاجية المنخفضة.

من جانبه أشاد صنع الله بالشركة لمراعاتها الظروف غير العادية التي تمر بها المؤسسة، مؤكداً دعم المؤسسة لها لمواصلة العمل مع شركة الخليج ونقل خبراتها لمختلف الشركات، للمساهمة في تحسين أداء الآبار وزيادة الإنتاج.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك