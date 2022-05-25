مصر تحقق نمواً اقتصادياً بـ7.8 بالمائة العام الحالي

حقق الاقتصاد المصري خلال أول 9 أشهر من السنة المالية الحالية نموًا قدره 7.8 بالمائة، مقابل 1.9 بالمائة قبل عام.

وبحسب وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، فإن كافة الأنشطة الاقتصادية في مصر تحسنت خلال أول تسعة شهور من هذا العام، إذ شهد قطاع المطاعم والفنادق نمواً قدره 62.8 بالمائة، بينما حقق قطاع الاتصالات نموًا بنسبة 16.4 بالمائة، والصناعة التحويلية بـ10.3 بالمائة، وقطاعا التشييد والبناء بمعدل 8.2 بالمائة، بينما شهدت قناة السويس تحسنًا بـ 13 بالمائة.

وفي سياق منفصل، ضاعفت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، تمويلها لمصر بقيمة 3 مليارات دولار، لمجابهة أزمة ارتفاع أسعار القمح عالميًا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وبحسب تصريحات تلفزيونية لوزير التموين المصري علي مصيلحي، فإن المؤسسة وافقت على مضاعفة إجمالي التمويل الممنوح لمصر إلى ستة مليارات دولار.

وأشار مصيلحي إلى أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة هي من تدفع وتغطي واردات مصر من القمح، ما يعني أن مشتريات القمح من الخارج لا تمثل أي ضغط على البنك المركزي، وفقًا لتصريحاته.

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