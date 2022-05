“المركزي”: استخدامات النقد الأجنبي خلال الأربعة أشهر الماضية بلغت قرابة 10.3 مليار دولار بينما تجاوزت الإيرادات 11.2 مليارًا

كشف مصرف ليبيا المركزي في بيان له اليوم الأربعاء بأن إجمالي استخدامات النقد الأجنبي خلال الأربعة أشهر الأولى من هذا العام بلغت قرابة 10.3 مليار دولار، بينما وصل إجمالي إيرادات النقد الأجنبي الموردة إلى مصرف ليبيا المركزي خلال نفس الفترة 11.2 مليار دينار، منها مبلغ 2.5 مليارًا من إتاوات على شركات نفطية في سنوات سابقة.

وأوضح المصرف المركزي في بيانه بأنه قام خلال الأربعة أشهر الأولى من هذا العام بتغذية حسابات المصارف التجارية بمبلغ 5.9 مليار دولار، تشمل 3.5 مليار دولار للاعتمادات، و2.5 مليار دولار للأغراض الشخصية ومبلغ 43 مليون دولار حوالات دراسة وعلاج على الحساب الخاص ومرتبات المغتربين والطيران وغيرها، إضافة إلى التزامات قائمة بقيمة 3.7 مليار دولار.

وأضاف بأنه إجمالي استخدامات الدولة من النقد الأجنبي خلال هذه الفترة بلغ 668 مليون دولار منها مبلغ 57 مليون دولار مرتبات العاملين بالخارج و32 مليونا للعلاج بالخارج و14 مليونا للمؤسسة الوطنية للنفط ومبلغ 117 مليون دولار حوالات لصالح جهات أخرى، و448 مليون دولار دفعات اعتمادات قائمة للجهات العامة وتشمل مبلغ 193 مليون دولار للكهرباء و126 مليون دولار لجهاز الإمداد الطبي و48 مليون دولار لوزارتيْ التعليم والتعليم العالي، إضافة إلى مبلغ 81 مليون دولار للجهات العامة الأخرى.

