“المركزي” يفصح عن استخدامات النقد الأجنبي للدولة بالتفاصيل

نشر مصرف ليبيا المركزي اليوم الأربعاء الخامس والعشرون من مايو الجاري بيانًا بشأن الإيرادات والنفقات من تاريخ 1 يناير 2022م إلى 30 أبريل .

كما نص هذا البيان على استخدامات النقد الأجنبي للدولة، حيث بلغت استخدامات الشركة العامة للكهرباء 193 مليون دولار، وجهاز الإمداد الطبي 126 مليون دولار، أما التعليم والتعليم العالي فقد بلغ 48 مليون دولار ، وبعض من الجهات الأخرى لاستخدامات الدولة 81 مليون دولار ،

وبلغت كذلك استخدامات مرتبات العاملين بالخارج 57 مليون دولار، واستخدامات العلاج بالخارج 32 مليون دولار، والعلاج بالخارج 32 مليون دولار، كما بلغت استخدامات المؤسسة الوطنية للنفط 14 مليون دولار، وحوالات لصالح جهات أخرى 117 مليون دولار، وبهذا فقد بلغ اجمالي استخدامات الدولة 668 مليون دولار.

أوضح المركزي كذلك استخدامات المصارف التجارية، حيث بلغت الاعتمادات المستندية 3.537 مليون دولار ، والأغراض الشخصية 2.338 مليون دولار ، والحوالات 43 مليون دولار، وبذلك فإن إجمالي استخدامات المصارف التجارية قد بلغ 5.918 مليون دولار ، والتزامات قائمة ( اعتمادات مستندية وبواقي ) 3.700 مليون دولار، وبهذا فقد بلغ إجمالي استخدامات النقد الأجنبي 10.286 مليون دولار.

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