بيانات “المركزي” توضح أن مصرف الأمان الأكثر حصولا على النقد الأجنبي خلال الأربعة أشهر الأولى من هذا العام متجاوزًا المليار دولار

نشر مصرف ليبيا المركزي اليوم الأربعاء كشفا بإجمالي المبالغ المباعة للمصارف التجارية من النقد الأجنبي خلال الأربعة أشهر الأولى من هذا العام والذي بلغ حوالي 5.9 مليار دولار، وتصدر مصرف الأمان المصارف التجارية في إجمالي النقد الأجنبي المباع بقيمة ناهزت مليار و76 مليون دولار، وتصدّر مصرف اليقين المصارف في الاعتمادات بقيمة تجاوزت 499 مليون دولار، في حين كان مصرف الأمان الأكثر مبيعا للدولار للأغراض الشخصية بقيمة أكثر 885 مليون دولار.

وبحسب بيان المصرف المركزي فقد بلغ إجمالي الاعتمادات خلال الأربعة أشهر الأولى من هذا العام حوالي 3.5 مليار دولار، كان النصيب الأكبر منها لمصرف اليقين بقيمة تجاوزت 499 مليون دولار، ثم مصرف الجمهورية بقرابة 494 مليون دولار، والمصرف الإسلامي الليبي بمبلغ 358 مليونًا، ثم مصرف النوران بمبلغ 356 مليون دولار، أما إجمالي مبيعات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية فقد ناهز 2.3 مليار دولار، كان النصيب الأكبر منها لمصرف الأمان بقيمة 885 مليون دولار، تلاه المصرف التجاري الوطني بمبلغ 518 مليون دولار، ثم مصرف الجمهورية بقيمة تجاوزت 284 مليون دولار.

وأشار مصرف ليبيا المركزي إلى أن إجمالي قيمة الحوالات التي نفذتها المصارف التجارية خلال أشهر يناير وفبراير ومارس بلغ قرابة 43 مليون دولار، منها قرابة 14.5 مليون دولار نفذت بواسطة مصرف شمال أفريقيا، ومبلغ 7.7 مليون دينار بواسطة المصرف الليبي الخارجي، ومبلغ 5.3 مليون دولار بواسطة مصرف الجمهورية، وأكثر من 4 مليون دولار نفذت من خلال المصرف الإسلامي الليبي.

