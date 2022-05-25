المصرف المركزي: الإنفاق العام من يناير إلى أبريل بلغ 52.9 مليار دينار

نشر مصرف ليبيا المركزي بيانات حديثة أظهر خلالها حجم الإنفاق والإيراد العام خلال الفترة من يناير 2022 وحتى شهر أبريل، وقد بلغ إجمالي الإيرادات خلال الأربعة الأشهر الماضية 52.9 مليار دينار، ساهمت إيرادات النفط فيها بــ37.4 مليار، فيما بلغت عائدات إيرادات إتاوات النفط عن العام الحالي وسنوات سابقة 14.6 مليار.

وأظهرت البيانات الحديثة عائدات الضرائب للخزانة العامة، إذ بلغت 521 مليون دينار، بينما سجلت جباية مصلحة الجمارك 30 مليون دينار، كما عزز قطاع الاتصالات الإيرادات العامة للدولة منذ مطلع العام بــ 146 مليوناً، بينما بلغت عائدات مبيعات المحروقات في السوق المحلية 60 مليوناً.

وأشار مصرف ليبيا المركزي في المعلومات الجديدة إلى أن إيرادات أخرى لم يسمها بالتفاصيل سجلت عائدات قدرها 194 مليوناً، كما أشار إلى أن حجم الإنفاق العام بلغ عن الفترة ذاتها 22.9 مليار دينار، كان نصيب الباب الأول المخصص للمرتبات 13.3 مليار دينار، وبلغت قيمة مصروفات الباب الثاني 1.5 مليار، بينما سجل الباب الرابع “دعم المحروقات” مصروفات قدرها 8.1 مليار.

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