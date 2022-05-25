مؤسسة النفط تتعهد بدعم جمعية فزان للحبوب لتوفير الأسمدة

ناقش رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله مع رئيس جمعية فزان للحبوب عثمان الطاهر -الأربعاء- التحديات التي تواجه الجمعية، وما تشهده زراعة الحبوب في المنطقة الجنوبية من عراقيل، في مقدمتها قلة الدعم وعدم الحصول على سماد اليوريا، اللازم لزراعة الحبوب.

ووعد صنع الله خلال اللقاء الذي جمعه مع الطاهر -الأربعاء- بالمقر الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، بأن تعمل المؤسسة بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة الليبية، على معالجة هذه المشاكل وتوفير الأسمدة اللازمة، من أجل المساهمة في تحسين الإنتاج المحلي من المحاصيل.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق شاسعة من الجنوب الغربي في تهالة وغيرها والجنوب الشرقي حيث الكفرة والسرير، قد شهدت في عقود سابقة نهضة زراعية تمثلت في تدشين مشاريع الدوائر الحديثة لاستزراع القمح والشعير ومجمل الحبوب، إلا أنها أُهملت بعد ذلك لتعتمد ليبيا على الخارج بالكامل لاستيراد الحبوب.

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