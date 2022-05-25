المركزي يوضح بالتفاصيل والأرقام مصروفات الجهات التابعة للدولة.. وهذه التفاصيل

نشر مصرف ليبيا المركزي بيان الإيرادات والنفقات الصادر اليوم والذي يغطي الفترة من 1 يناير 2022 إلى 30 أبريل.

حيث بلغت مصروفات مجلس النواب والجهات التابعة له 250.426 مليون ، والمجلس الأعلى للدولة 14.246 مليون ، والرئاسي والجهات التابعة له 131.354 مليون ، ومجلس الوزراء والجهات التابعة له222.692مليون ، والمالية والجهات التابعة لها 7.165 مليار ، ووزارة الدفاع والجهات التابعة لها 1.082 مليار .

كما بلغت إجمالي مصروفات وزارة الداخلية حوالي 575.303 مليون، ووزارة العدل بلغت 686.593 مليون، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي بقيمة 434.425 مليون.

ووزارة النفط والغاز بلغت حوالي 3.705 مليار، ووزارة الصحة حوالي 1.567 مليار، ووزارة التربية والتعليم بلغت حوالي 104.945 مليون، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي حوالي 467.310 مليون، ووزارة التعليم التقني والفني بلغت 342.307 مليون، ووزارة الاقتصاد والتجارة حوالي 12.741 مليون، ووزارة الصناعة والمعادن بقيمة 3.679 مليون، ووزارة المواصلات بلغت حوالي 54.458 مليون.

إلى جانب بلغت مصروفات ووزارة الشؤون الاجتماعية حوالي 5.451 مليار، ووزارة التخطيط حوالي 3.785 مليون، ووزارة الحكم المحلي بلغت 283.599 مليون، ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية بلغت 67.950 مليون، ووزارة الثروة البحرية حوالي 23.075 مليون، ووزارة العمل والتأهيل بلغت 6.319 مليون، ووزارة الإسكان والتعمير حوالي 13.846 مليون. ووزارة السياحة والصناعلت التقليدية بلغت 39.535 مليون، ووزارة الثقافة والتنمية المعرفية حوالي 17.285مليون، ووزارة الرياضة بلغت 37.571 مليون، ووزارة الشباب حوالي 1.198 مليون، ووزارة الخدمة المدنية بلغت 1.485 مليون، ووزارة الموارد المائية حوالي 80.509 مليون، ووزارة البيئة حوالي 3.677 مليون.

وكذلك بلغت مصروفات هيئة رعاية أسر الشهداء والمفقودين حوالي 52.795 مليون، والهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية حوالي 53.155 مليون، والهيئة العامة للاتصالات بلغت 8.589 مليون، وأيضاً الشركة العامة للكهرباء بلغت حوالي 280 مليون.

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