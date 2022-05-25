البنك المركزي الليبي ينشر قوائم مُفَصَّلة عن الإيراد والإنفاق الفعلي للدولة للأشّهُر الأربعة الأولى

نشر مصرف ليبيا المركزي من مقره الرئيس بِطَرابُلس بياناً شهرياً للإيراد والإنفاق يُبَيّن كآفة البيانات المالية لعُموم ليبيا.

وقال المصرف: وفقاً لبيان أصّدَرَهُ، بعد انتهاء العمل على تطوير مبدأ الإفصاح والشفافية، أن المصرف مُلتَزِم بالشفافية والمصداقية في إجراءاتهِ ونقل المعلومات المالية لِكُل الليبيين، بأسلوب متوافق مع أفضل المُمارسات العالمية.

ويُجَدِّد المصرف دعوتِهِ لجميع مؤسسات الدولة ويحثُّهُم على مواكبة التَطَوُّر الحاصل في مجال الحوكمة وعولمة المعلومات، وذلك لَتعّزيز الثقة والمُصداقية مع الجميع سوآء مواطِنين أو مؤسسات رقابية محلية و دولية.

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