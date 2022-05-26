القيمة المُحالة إلى جزء من مراقبات الخدمات المالية بالمدن والجهات التابعة لها بحسب ماورد ببيان المركزي

كشف بيان مصرف ليبيا المركزي أن قيمة نفقات مراقبة الخدمات المالية أجخزة 4.229 مليون د.ل ، واجدابيا 102 مليون ، والأبرق 19.567 مليون ، والأبيار 116 مليون، والأصابعة 47.491 مليون ، والبريقة 16.177 مليون، والبوانيس 78.408 ألف د. ل، والبيضاء 259.213 مليون د.ل، والجغبوب 3.812 مليون، والجفارة 255.160 مليون، والجفرة 63.413 مليون، والجميل 87.733 مليون، والحرابة 12 مليون، والخمس 165.383 مليون، والرجبان 10.560 مليون، والرحيبات 13.742 مليون، والرياينة 8.333 مليون .

أما نفقات مراقبة الخدمات المالية بالزاوية فقد بلغت 209.715 مليون، والزاوية الجنوب 3.728 مليون، والزاوية الجنوب 11.317 مليون، والزاوية الغرب 99.782 مليون، والزنتان 25.618 مليون، والزويتينة 13.859 مليون، والسائح 11.602 مليون، والسبيعة 14.609 مليون، والشعبة 571.491 مليون، والشقيقة 21.221 مليون، والشويرف 4.466 مليون، والعجيلات 142.704 مليون، والعربان 584.555 ألف، والقبة 52.331 مليون، والقرة بولي 65.375 مليون، والقلعة 11.569 مليون، والقيقب 8.239 مليون.

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