أرقام وتفاصيل .. في بيانٍ للمصرف المركزي عن معدّلات الإنفاق في باب المرتبات عبر عدة مكاتب تابعة للخدمات المالية في أنحاء البلاد

أعلن مصرف ليبيا المركزي اليوم الأربعاء عن بيانه الشهري للإيراد والإنفاق العام والذي يغطّي الفترة من بداية العام وحتى نهاية أبريل الماضي.

حيث أدرج المبالغ المُحالة من المصرف للجهات التابعة لوزارة المالية من مكاتب ومراقبات، بدايةً من مراقبة الخدمات المالية الكُفرة 44,146 مليون، مراقبة الخدمات المالية المرج 110,846 مليون، مكتب الخدمات المالية المليطانية 9,902 مليون، مراقبة الخدمات المالية امساعد 14,886 مليون دينار، انتلات البيضان 2,381، مراقبة الخدمات المالية أم الرزم 8,530 مليون دينار، مراقبة الخدمات المالية أوجلة 9,119 مليون دينار ، مراقبة الخدمات المالية باطن الجبل 32,397 مليون دينار .

مراقبة الخدمات المالية بلدية الحوامد 7,818 مليون، مراقبة الخدمات المالية بلدية الشرقية 10,930، مراقبة الخدمات المالية بنت بية 3,745 مليون، مراقبة الخدمات المالية بنغازي 1,128 مليار دينار، مراقبة الخدمات المالية بني وليد 47,324 مليون دينار، مكتب الخدمات المالية – بنينا 6,588 مليون دينار.

مراقبة الخدمات المالية بئر الأشهب 12,294 مليون، مراقبة الخدمات المالية تازربو 2,935 مليون، مراقبة الخدمات المالية تاورغاء 12,819 مليون، مكتب الخدمات المالية تراغن 1,457 مليون ، مراقبة الخدمات المالية ترهونة 125,101 مليون، مراقبة الخدمات المالية – توكره 45,823 مليون، مراقبة الخدمات المالية جادو 22,578 مليون، مراقبة الخدمات المالية جالو 23,837 مليون دينار.

مراقبة الخدمات المالية جردس العبيد 24,474 مليون، مراقبة الخدمات المالية جنزور 112,906، مراقبة الخدمات المالية درنة 155,662 مليون، مراقبة الخدمات المالية رقدالين 32,317 مليون، مراقبة الخدمات المالية زلطن 22,909 مليون دينار.

مكتب الخدمات المالية زليتن 148,444 مليون، مراقبة الخدمات المالية زوارة 35,674 مليون دينار، مراقبة الخدمات المالية ساحل الجبل 49,642 مليون، مراقبة الخدمات المالية سبها 91,657 مليون دينار، مراقبة الخدمات المالية سرت 75,073مليون دينار، مراقبة الخدمات المالية سلوق 23,882 مليون دينار، مراقبة الخدمات المالية شحات 98,486 مليون، مراقبة الخدمات المالية صبراتة 112,926 مليون، مراقبة الخدمات المالية صرمان 81,283 مليون دينار.

مراقبة الخدمات المالية طبرق 148,904 مليون، مراقبة الخدمات المالية طرابلس 621,022 مليون، مكتب الخدمات المالية ظاهر الجبل 15,271 مليون دينار، مراقبة الخدمات المالية غات 16,712 مليون دينار، مراقبة الخدمات المالية غدامس 17,725 مليون دينار، مراقبة الخدمات المالية غريان 201,338، مكتب الخدمات المالية قصر الأخيار 29,129 مليون دينار، مكتب الخدمات المالية قصر الجدي 2,293 مليون دينار.

مراقبة الخدمات المالية – ككلة 16,758 مليون دينار، مراقبة الخدمات المالية مرادة 14,251 مليون دينار، مراقبة الخدمات المالية مرزق 59,188 مليون دينار، مراقبة الخدمات المالية مزدة 40,339 مليون دينار، مكتب الخدمات المالية مسلاتة 39,504 مليون، مراقبة الخدمات المالية مصراتة 172,124، مكتب الخدمات المالية منطقة ربيانة 1,314 مليون، مراقبة الخدمات المالية نالوت 45,222 مليون، مراقبة الخدمات المالية وادي الآجال 77,693 مليون، مراقبة الخدمات المالية وادي الشآطي 133,156 مليون دينار، مكتب الخدمات المالية وازن 237,58 مليون دينار، مراقبة الخدمات المالية واو الناموس 156,11 مليون دينار، مكتب الخدمات المالية وردامة 8,561 مليون دينار، مكتب الخدمات المالية يفرن 22,032 مليون دينار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية