صعود للدولار..«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار (الخميس 26 مايو 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الخميس 26 مايو 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.7726 دينار، مسجلاً ارتفاعه عن يوم امس.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.0905 دينار، والجنيه الاسترليني 5.9935 دينار، والدولار الكندي 3.7176 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2901 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2724 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2994 دينار، والدينار التونسي 1.5511 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4805 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الخميس 26 مايو 2022: