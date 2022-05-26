“صنع الله”: المؤسسة لازالت في انتظار تسييل ميزانياتها الضرورية لتنفيذ كافة خططها ومشاريعها

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” اجتماعاً، مع رئيس وأعضاء فريق إنشاء مبنى المؤسسة ببنغازي، وبحضور مدير عام الشؤون المالية “نعيم الغرياني” مدير عام الشؤون القانونية بالمؤسسة الوطنية للنفط “خلف الله إبراهيم” .

تناول الاجتماع استعراض آخر المستجدات والتحديات والصعوبات التي يواجهها الفريق لاستكمال تنفيذ هذا المشروع، والحلول الناجعة والكفيلة لتجاوز هذه التحديات للمضي قُدُماً لتنفيذه.

كما أكد” صنع الله” في هذا الصدد بأن المؤسسة لازالت في انتظار تسييل ميزانياتها الضرورية لتنفيذ كافة خططها ومشاريعها ودعم شركاتها للنهوض بالاقتصاد الوطني الذي يعتمد بشكل شبه كامل على النفط، مضيفاً بأن المؤسسة لم ولن تتوانى عند الاستمرار في تقديم الدعم اللازم للفريق، لتحقيق وإنجاز هذا المشروع الهام.

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