البنك الأفريقي يرجح تراجع النمو الاقتصادي لقارة أفريقيا

رجح البنك الأفريقي للتنمية تراجع النمو الاقتصادي للقارة الأفريقية إلى 4,1٪‏ خلال العام الحالي مقابل 6,9% في 2021

وأضاف البنك، في تقرير حديث أصدره على هامش انعقاد الدورة 57 لمحافظي الدول الأعضاء الذي تنظمه غانا خلال الفترة ما بين الثاني والعشرين والسابع والعشرين من الشهر الجاري، أن نسب التضخم في اقتصاد القارة قد يرتفع بمقدار خمسين نقطة مئوية ليسجل 3,5% بدلا من 3% في العام الماضي.

وكان بنك التنمية قد أطلق الأسبوع الماضي مبادرة أسماها ” الصندوق الأفريقي لإنتاج الغذاء” برأس مال قدره 1,5 مليار دولار لتوفير بذور غذاء لعشرين مليون مزارع هم مواطنو الدول الأعضاء لتعزيز مخزونها، تزامنًا مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية بين البلدين اللذين يغطيان ثلث حاجة العالم من الحبوب.

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